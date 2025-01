Ahvid vallutasid Tai politseijaoskonna: 200 makaagi vastu astuti sõtta

Tais, mis on tuntud oma karvaste ja sabadega elanike poolest, kes suhtlevad vabalt kohalike ja turistidega, on metsikud ahvid hakanud aina rohkem pahandusi tekitama. Hiljutises intsidendis hõivas umbes 200 agressiivset makaaki politseijaoskonna Lopburi linnas. Selle asemel, et korraldada ahvide vastu veresauna, otsustasid võimud kasutada teistsugust lähenemist, et agressiivsete kaaselanikega toime tulla.

Võttes arvesse aga asjaolu, et paljud tailased peavad makaake aukartust äratavateks loomadeks, on riik valmis uut katset ette võtma.

Lähiaja plaanides on luua ahvidele spetsiaalsed söötmisalad, et nad ei eksiks elamurajoonidesse.

Kas need sammud aitavad kaose kontrolli alla saada, näitab aeg, kuid selge on see, et ahvide ja inimeste suhetes on ees ootamas muutusterohke aeg.