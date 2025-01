PÄEVAKÄPP Miks keegi ei märka? Armas kassike ootab uut kodu juba 5 aastat

Tegelikult on juba praegu näha, kui väga Berta inimesega suhelda tahab - talle peab veel pisut aega andma, et temast see päris suur inimese sõber välja tuleks. Tal on olnud keeruline elu ning usaldada seetõttu raske, aga armastuse ning kannatlikkusega on tema puhul võimalik saavutada imesid. Kuna sageli on varjupaigakassid sattunud meie erinevate lugude tõttu, siis ei ole alati lihtne öelda, et kui vanad nad on, aga arvatakse, et Berta vanus võiks jääda umbes 6-7 eluaasta vahele, mis on parim iga rahuliku kodukassi jaoks. Ta oskab laitmatult liivakasti kasutada, on läbinud vajalikud meditsiiniprotseduurid ning on ka steriliseeritud ning kiibistatud.