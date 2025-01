EHMATAV Pesaleidja hoolealune seisab silmitsi hiiglasliku raviarvega

«Väljaturritav pärasoole osa oli kahjuks nekroosis ning kärbunud ja vajas eemaldust. Lisaks on fakt, et välja on vaja selgitada ka algpõhjus, mistõttu lasime Sindy ka lahti lõigata ühe narkoosiga, et võtta biopsiad ehk koeproovid maost, sooltest, lümfisõlmedest. Muutuseid oli ka veidi silmaga näha, mistõttu hinnati prognoos ettevaatlikuks,» selgitas Pesaleidja.