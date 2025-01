Kuidas tagada koera heaolu talviste jalutuskäikude ajal

Kui temperatuur langeb alla -5 ℃, tasub koera õuesolekut piirata. «Kui teil on mütsi ja sallita külm, tunneb tõenäoliselt ka teie koer külma,» ütleb Lorna Winter, koerte koolitusrakenduse Zigzag kaasasutaja. «Liikumine võib aidata neil soojas püsida, kuid pidage meeles, et kõnniteed on jäised ja kutsikad on maapinnale lähemal, mistõttu nad tajuvad külma veelgi enam.»