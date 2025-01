Lumi pani noored jääkarud Inuki ja Imaqi vaateklaasi ette urgu kaevama ning nüüd on mõlemad mulla kühveldamisest määrdunud ja väsinud. Inuk käib küll aeg-ajalt külge õe vastu nügimas, aga viimane ei võta vedu, et mängima tulla. Lesib basseiniveerel ja uneleb. Friida aga marsib peatumatult ning on lume üle päris rõõmus.