Loomaarst avaldas koeratõu, mis teda enim hirmutab: nende pöörane käitumine teeb mind ärevaks!

Veterinaarõde Eve tunnistas, et teda ei hirmuta Saksa lambakoerad ega rotveilerid, vaid hoopis borderkollid.

Lisaks tõdes Eve, et borderkollid on erakordselt intelligentsed ja mängivad sind kohe üle.

Eve sõnul on mõned borderkollid siiski armsad ja kõige toredamad koerad, keda elu jooksul kohtad. Ta lisas, et leidub ka selliseid, kes on täiesti pöörased.