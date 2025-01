Netikasutajad on lummatud mehest, kes demonstreerib erakordset kiindumust oma kasside vastu

Lemmikloomad toovad meie ellu soojust ja rõõmu, kuid vahel on nende omanike pühendumus nii liigutav, et see sulatab südamed ka internetis. Hiljuti pälvis TikTokis tohutu tähelepanu mees, kes jagas oma kahe kassiga erilise õhtusöögi hetke, näidates, kui olulised tema karvased sõbrad talle on.