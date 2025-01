Turvakodus kõige kauem kodu oodanud kass: Norberta unistab uuest perest juba 3 aastat

«​Norberta on kassihuviliste seas tundmatu, sest kõrvalseisja jaoks on musta kassi teistest mustadest kassidest eristada üpriski võimatu. Ja nii need mustad kassid oma kodu muudkui ootavad ja ootavad…» tõdeb MTÜ Kasside Turvakodu esindaja.