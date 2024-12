Haige kass pidi tervisemurede tõttu Tõrvast pealinna kolima: Lõuna-Eestist abi ei saanud

Kuna Lõuna-Eestist kodu ja hoiukodu leida on üpriski keeruline, kolis Lucky Pesaleidja kassituppa Tallinnas, et saada kiirelt põhjalik arstiabi, leida uus pere või vajadusel hoiukodu. «Siin on võimalused palju suuremad, eriti kui tegu on nii sõbraliku kassiga nagu Lucky,» ütlevad Pesaleidja vabatahtlikud.