Jõuluõhtul elu kaotanud ameeriklane üritas koera jõhkardist naabri käest päästa

«Bobby peksis metalltoruga surnuks mees, kes on varem korduvalt vanglas istunud,» kirjutas Thompson annetuste kogumiseks loodud GoFundMe lehel.

Thompson kirjeldas oma venda kui lahke südamega inimest, kes oli alati valmis abikäe ulatama, isegi kui pidi ise toime tulema terviseprobleemide ja vaid riiklikest toetustest elamisega, vahendab New York Post.

Madison Heightsi politseileitnant David Koehler teatas, et politsei leidis Cavanaugh’ sündmuskohalt teadvusetuna ja tugevalt veritsevana umbes kell 19.40. Uurijate sõnul põhjustasid surma nüri esemega tekitatud vigastused.

«Meie mõtted ja palved on sel raskel ajal ohvri ja tema perekonnaga,» seisis politsei avalduses.

Juhtumi kahtlusalune, kelle nime ei ole avalikustatud, vahistati sündmuskohal. Politsei jätkab asjaolude uurimist, kuid märkis, et kahtlusalune on neile varasemast tuttav.

Naaber Rebecca Spencer rääkis ajakirjanikele, et saatuslik vahejuhtum leidis aset pärast seda, kui Cavanaugh astus vastu mehele, kes väitis, et «kasvatas» oma koera.

«Usun, et asi oli selles, et kahtlusalune ütles midagi sellist: «Sina ei ütle mulle, kuidas ma oma koera kasvatan!»,» kirjeldas Spencer olukorda telekanalile WXYZ.

«See, et ta kaotas oma elu koera pärast… See iseloomustab teda suurepäraselt. Ta oleks isegi põlevasse majja tormanud, et päästa üksainus merisiga,» lisas Spencer.