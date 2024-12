Vapper koerake talus minevikus piinavaid kannatusi, aga ei kavatsenudki alla anda

Tyr päästeti koos viie saatusekaaslastega ühe ettevõtte territooriumilt, kus koerad olid jäetud ketti aheldatuna ilma joogiveeta lauspäikese kätte. Varjupaiga töötajate sõnul on eriti tähelepanuväärne, et raskest minevikust hoolimata on Tyri usaldus inimeste vastu ja usk maailma headusesse säilinud. Juba varjupaika saabudes paistis ta oma vankumatu enesekindlusega teiste päästetute seast silma.

Varjupaiga kodulehel olevas tutvustuses seisab ka, et kuuldavasti on Tyril Pürenee karjakoera geenid ning see tõug käitub võõrastega pigem ettevaatlikult. Oma nime on Tyr saanud aga rootsi keelest ja tõlkes tähendab see pulli. Kõlab küll natuke ülepakutult, sest pulli moodi hiiglaslik ei ole ta kaugeltki, pigem keskmist kasvu.

Tyri ilmes on midagi väga sarnast meie maalilegend Ants Laikmaaga. Mõlemal vahva habe nägu ilmestamas ja iseäranis terane pilk maailma uurimas. Tyri pilgus on muidugi ka küsimus, et olgu selle Rootsi nime ja Pürenee geenidega nagu on, kuid kas Eesti saatus talle lõpuks natukenegi naeratab ja päris oma kodu pakub?

Kui soovid Tyrile kodu pakkuda, siis saad seda teha selle lingi kaudu.

