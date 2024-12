Kas su kass solvub, kui takistad teda sind lakkumast?

Kui oled kassipidaja, oled ilmselt tuttav nende karedate keelepaidega, mis on mõeldud justkui hellituseks. Aga mida see käitumine tegelikult tähendab? Kas see on ohutu? Ja mis veelgi tähtsam – kas su kass solvub, kui püüad teda selles tegevuses takistada?