30-pealises koloonias elanud koer põgenes kodust, et tuua oma kutsikad ilmale varjupaigas

Varjupaiga töötajate sõnul vajab Kiku inimese usaldama õppimiseks oma läbielamiste tõttu veidi aega. Kui aga anda talle aega ja ruumi, on Kiku nõus kõike head vastu võtma – nii paisid, patsutusi kui ka maiuseid.

Lisaks on Kiku väga tark koer. «Lausa nii tark, et oma eelmisest kodust pidas ta paremaks ise lahkuda, sest ligi 30 koeraga majapidamine poleks olnud hea koht beebikutsikatele, keda Kiku hakkas ilmale tooma. Paar kuud pärast Läänemaa varjupaika sattumist nägidki ilmavalgust varjupaiga ajaloo esimesed kuus kutsikat, kes on kõik endale hea kodu ja armastava pere leidnud,» seisab varjupaiga kodulehel olevas tutvustuses.