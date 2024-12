ÜLINUNNU Lemmikloomakaamera paljastas, kuidas mees käitub kassiga, kui naist kodus pole

Lühike videoklipp on lemmikloomakaamera salvestus ja sisaldab kaadreid, kuidas postitaja Ashley poiss-sõber koju jõuab ja kass Pancake'i tervitab. Kui mees uksest sisse astus, hüüdis ta viivitamatult ja soojalt: «Pancake! Mis toimub, sõber? Arva ära, mis? Empsi pole siin. Tead, mida see tähendab? Ainult sina ja mina! Oleme ainult sina ja mina, sõbrake.»

Kass Pancake on mehe koju jõudmisega ülimalt rahul ja keerab ennast usalduse märgiks selili, et mees saaks teda kõhu alt sügada ja silitada.

Paljud vaatajad on vaimustunud Pancake'i armsast käitumisest ja mehe armastusest tema vastu. Üks neist kirjutas: «See, kuidas Pancake hetkega pikali heidab ja kõhtu näitab, tõestab, et usaldab seda meest!» Mainitakse ka, et on väga südantsoojendav see, kui lobisetakse kassiga nagu pisikese inimesega.