«Koer on õnneks elus, hundi seisukorda ei tea. Tundub, et saksa lambakoer oli võrdne vastane,» kiitis peremees oma lemmikut.

Koer sai küll hundiga silmitsi seistes vigastada, aga on elus, käib juba õues, sööb ja taastub. Reimann teadis ka öelda, et see oli juba piirkonnas üheteistkümnes koer sel aastal, kes hundirünnakuga silmitsi seisab. «Sellest juhtumist paar päeva hiljem oli 3-4 km eemal veel kaks koera huntide poolt võetud,» tõdes ta.

Koer sai õnneks õigel ajal terrassile ja vajus vastu terrassi ust. «Läksin siis vaatama mis toimub ja nägin suurt hundi halli selga. Viisin seejärel muidugi koera kohe tuppa ära,» lisas peremees. «Koer on õnneks terve, sai hundi eest õigel ajal ära,» tõdes ta. Samas arvab ta, et hundid tulevad kindlasti tagasi. «Oleme seltskonnaga viimasel ajal ka valvet teinud,» lisas Tambet.​

Jahimeeste Seltsi juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul on probleem juba üsna tõsine. «Need külad kuuluvad praktiliselt Karjasoo karja territooriumile, kes järjest külakoeri kimbutavad,» sõnas Vahtramäe ja tõdes, et hundid on toiduotsingutel piirkonda laiendanud. «Eile öösel kuulsime, et ka Auksi külas langes esimene koer huntide saagiks,» lausus ta.