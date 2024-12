Pinnu on Pesaleidja hoole all olnud juba mõnda aega ning ilmselt ei ole ta oma varasemas elus eriti inimestega kokku puutunud, mille tõttu inimesed tunduvad talle veel natuke kahtlased tegelased, tõdevad Pesaleidja töötajad.

Üldiselt on Pintsel aga üks äraütlemata uudishimulik ja krutskeid sabaotsani täis poisiklutt – ääretult lõbus ja energiline. Pesaleidja töötajad teevad enda sõnul omalt poolt kõik, et tema olemine hoiukodus oleks mugav ja, et ta hakkaks inimesi armastama ning usaldama.