Loomakaitsjad: Rummu kutsikavabrikust päästetud koeri vaevab kohutav tervisehäda

Kuigi mõned koerad on juba oma uue kodu leidnud, siis mitmed olid ja on veel kimpus tervisehädadega, millega tuleb jooksvalt tegeleda.

«Lisaks erinevatele probleemidele, tiinusele jne on enamuse hambad kohutavas seisus. Ulatuslikud igemepõletikud, põletikus hambad, logisevad hambad, ulatuslik hambakivi jne. Osadel koertel oli juba raskusi söömisega, sest valu oli nii suur,» ütles Loomakaitse Liidu esindaja.

Head inimesed on Rummust päästetud koeri toetanud juba 4888 euroga, kuid seda on ilmselgelt vähe. Rummu koertega seotud kulud koos ainult mõne koera hambaraviga on juba täna kerkinud 6212 euroni.