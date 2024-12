Kas koera pesemine oma duši all või vannis on ohutu?

Koera pesemine oma duši all on üldiselt ohutu nii sulle kui ka sinu lemmikloomale, selgitab dr Carly Fox, New Yorgi Schwarzmani loomahaigla veterinaar.

Peamine probleem ei seisne terviseriskides, vaid pigem selles, et koera karvad ja kõõm (nahakoorikud) võivad koguneda ja põhjustada äravoolutorude ummistusi. «Koerad võivad tuua duši alla mustust, baktereid ja rasu, kuid need pole väga erinevad sellest, mida inimesed sinna toovad,» märkis Fox.

Kui plaanid koera regulaarselt vannis pesta, tasub kaaluda spetsiaalse koera dušiotsiku kasutamist, mis muudab pesemise mugavamaks nii sulle kui ka koerale. Kui aga koeral on nakkav nahahaigus, näiteks MRSA (metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus), tuleks hoiduda tema pesemisest samas vannis, mida ise kasutad.

Mida tuleks teha pärast koera pesemist vannis?

Mikrobioloog Jason Tetro, tuntud kui Mikroobimees, selgitab, et kuigi koerte mikroobid on üldiselt inimestele kahjutud, on ikkagi oluline vann pärast pesemist desinfitseerida.

«Peamine potentsiaalne oht tuleneb väljaheitejääkidest, milles võivad olla salmonella, kampülobakter ja noroviirus. Samuti võivad mõned parasiidid põhjustada seedetrakti vaevusi,» selgitas Tetro.

«Patogeenide vältimiseks on parim lahendus vanni desinfitseerimine, et hävitada kõik võimalikud ohtlikud mikroobid. Jälgi puhastusvahendi juhiseid ja lase sellel ettenähtud aja jooksul toimida,» lisas ta.