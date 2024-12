Kui turvaline on lasta oma koeral nägu lakkuda?

Pilt on illustratiivne.

Paljud koeraomanikud kasutavad tihti väidet, et «koera suu on puhtam kui inimese suu», et õigustada oma lemmiku muside vastuvõtmist. Kuid nähes, kuidas mu oma koer mõnuga nosib metsas leitud linnukorjust, tekib mul kahtlusi.