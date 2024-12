Pea meeles, et tõupaberitega loomadel on tihti põhjusega kõrgem müügihind. Eetiline kasvataja teostab vanematele põhjalikud terviseuuringud, loovutatavad loomad on veterinaararsti poolt eelnevalt üle vaadatud ning neile on teostatud vajalikud protseduurid (vaktsineerimine, parasiiditõrje), loomadel on olemas vajalikud dokumendid (tõutunnistus, mis kinnitab looma päritolu, vaktsineerimistunnistus). Uue omanikuna antakse sulle kaasa juhend ja soovitused. Siiski ei tohiks lähtuda ainult looma hinnast, vaid alati tuleb uurida müüja tausta, tutvuda looma vanematega ning keskkonnaga, kus loom on üles kasvanud. Kindlasti ei tohi ostu sooritada parklas või tanklas. Vältimaks ebameeldivusi, uuri kindlasti tausta ka siis, kui tegemist on maineka kasvatajaga.

Juhul kui Sinu jaoks ei ole oluline looma vanus, siis paku kodu mõnele täiskasvanud loomale, kellel mingil põhjusel seda päris oma kodu veel pole. Võttes täiskasvanud looma, on tihti juba raske töö ära tehtud ning looma õpetamise ja sotsialiseerimisega saab jätkata sealt, kus eelnev omanik pooleli on jäänud. Lisaks sellele on võimalus pakkuda kodu loomale, kes seda väga vajab ning aidata selliselt kaasa kodutute loomade hulga vähendamisele.

Carol Laurimaa (26) on põllumajandus- ja toiduametis loomade heaolu spetsialistina töötanud poolteist aastat. Loomade on Caroli südames olnud terve elu ja nende abistamisse on ta panustanud juba väga noorest east alates. Enne PTA-sse jõudmist panustas Carol Eesti Loomakaitse Seltsi tegevusse vabatahtlikuna ning juhis Tallinna loomade varjupaika.

Carol on intervjuus digiajakirjale Lemmik öelnud, et üks olulisemaid teemasid, millega on ametnikuna vaja tegeleb, on erinevate kutsikavabriku juhtumite lahendamine. «Selle taga oli väga isiklik põhjus – mu koer Stella, kelle ma võtsin Tallinna loomade varjupaigast ja kes oli pärit kutsikavabrikust. Lubasin talle, et pingutan selle nimel, et see inimene, kes teda pidas, et kõik tema ülejäänud koerad saaksid sealt headesse kodudesse,» rääkis ta.

