TESTI END Ainult kõige teravama nägemisega inimesed suudavad kassi pildilt üles leida

See katsumus paneb proovile sinu tähelepanelikkuse ja detailide märkamise oskuse. Vaid tõelised snaiprisilmad suudavad kassi üles leida vähem kui 30 sekundiga. Pealegi muudab ülesande keerukamaks see, et kassi kasukas sulandub voodipesu värviga ideaalselt kokku.