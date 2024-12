Loomaarst vastab: miks kass teeb häda mujale kui liivakasti?

Lemmiku lugeja küsib: «5aastane isane kass, scottish straight. Kuskil pool aastat tagasi hakkas kass tegema häda nr. kahte igale poole mujale, aga mitte oma liivakasti. Oleme kogu aeg kasutanud kassiliiva Natural Tofu Cat Litter Original. Häda nr. 1 teeb ilusti kasti. Mida teha, et kass kõik oma hädad kasti teeks?»

Kui võimalikud terviseprobleemid on välistatud, tuleks vaadata üle kassi liivakasti olukord. Ka ühe kassiga majapidamises peaks olema vähemalt kaks liivakasti ning liivakastid peaksid olema kassile sobivas kohas, st andma võimalikult palju turvalisust ja privaatsust. Ka võib proovida liivakasti tüübi vahetamist (kui on avatud liivakast, võib proovida kinnise kasti kasutamist, et pakkuda kassile rohkem privaatsust).