Loomaarst vastab: miks kass kogu aeg süüa tahab?

Vastab loomaarst Mareli Ots: «Toakassidel on tihti kombeks igavusest süüa, vähese aktiivsuse tõttu kompenseeritakse söömisega enda igavust. Kindlasti tuleks eeskätt välistada allolevad terviseprobleemid. Nt kassidel sageli esinev haigus nimega hüpertüreoos (kilpnäärme ületalitlus) põhjustab suurenenud isu, kuid samal ajal tugevat kaalukadu. Kui kassi kehakonditsioon on normaale (st ta ei ole liiga kõhn ega vastupidi, ülekaaluline), siis on päevane söögikogus temale tõenäoliselt piisav. Veenduge, et teie kassil oleks piisavalt huvitav ja rikastatud elukeskkond (ronimispuud, aktiivne mängimine jmt) ning kindlasti tuleks loomaarstiga konsulteerida võimalike allolevate patoloogiate välistamiseks.»