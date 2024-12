KOHUTAV RÜNNAK Kolm koera puresid oma peremehe surnuks

Väljaanne Poeple vahendas, et tegu oli XL bully tüüpi koertega. Ameerika XL bully, tuntud kui XL bully, on suurim Ameerika bully tüüpi koer. See pole ametlikult registreeritud tõug, vaid koeratüüp, mis on aretatud mitmest erinevast koeratüübist ning on mitmetes riikides, näiteks Inglismaal, sagedaste ohtlike rünnakute tõttu kantud keelatud tõugude nimekirja.