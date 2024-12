KOHUTAVALT KURB Kass on kuude viisi puuri aheldatud: teda päästaks sealt vaid...

Minni peaks igapäevaselt sööma üht kindlat toitu ja saama nahahaiguse vastu ravimit, et haigust kontrolli all hoida. Kuna kassitoas on palju kasse, siis need kassid, kes vajavad teistest erinevat toitu, peavad olema eridieedi tagamiseks puuris. Ent Minni jaoks on see kohutav, sest väga sotsiaalse paikassina tahaks Minni tunda inimese lähedust, pugeda kaissu ning jagada ka ninamusisid igale kassituppa tulijale.