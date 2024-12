Ainult luu ja nahk: automootori vahelt leiti imepisike kassipoeg

Patrick on nüüd Pesaleidja hoole all hoiukodus taastumas, kosumas ja nurrumas. Söögiisu on tal õnneks hea ja lõpuks ometi ei pea ta tänaval elu nimel võitlema, et midagigi süüa saada. «Kliinikusse jõudes hakkas ta juba allapandud aluslina sööma, sest nälg oli nii suur.. ja külm oli ka väga, muidu ju mootori vahele pugenud ei olekski,» lisas Pesaleidja esindaja.

Kassipoega on ees ootamas põhjalikud vereproovid, et teada saada, kas elu tänaval on jätnud mõne jälje, sest eks tõsine oht on, et kui ta pole süüa saanud või söönud kõike, mis ette jääb, siis on see organismile jälje jätnud.