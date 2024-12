PÄEVAKÄPP Sõbralik triibik ootab oma uut kodu juba üle kolme aasta

Mitzy on Pesaleidja töötajate sõnul rahulik kiisuproua, kes eelistab enamiku päevast magada voodil ja pikutada aknalaual, et vaadata, kuidas linnud askeldavad. Aeg-ajalt ikka tulevad tal ka mängutuurid peale. Mäng käib tal soliidselt ja rahulikult. Lemmikuks on kujunenud pehme hiirekese loopimine.