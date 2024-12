Miks keegi teda ei märka? Pesaleidja hoolealune unistab oma kodust juba ligi viis aastat

Kassitoas elamine on Maarja jaoks paras katsumus ning ta loodab väga, et tal õnnestub jõuludeks päris oma kodu leida. Maarja ise on veel üsna arg ja vajab inimesega harjumiseks aega, kuid õiges kodus saab temast kindlasti imeline kaaslane.

Hiljuti seadis Maarja oma käpad loomaarsti juurde, kus tehti ulatuslikke vereproove, et veenduda, et hoolealustega on kõik hästi. Selgus, et Maarjal on stressi arvele kirjutatuna kaks näitajat veres pisut paigast, kuid ühelegi haigusele ega tõvele see ei viita. Kliiniku külastuse eest sai Maarja aga 160 euro suuruse arve, mille tasumiseks palub ta heade annetajate abi. Annetamise info leiad siit.