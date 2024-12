90 ÕMBLUST Õde koerarünnaku eest kaitsnud poissi nimetatakse kangelaseks

Bridger vajas näo vigastuste tõttu 90 õmblust ning operatsioon kestis kaks tundi. «Kui keegi oleks pidanud surema, siis ma arvasin, et see peaksin olema mina,» meenutas poiss tolle päeva sündmusi.

Aasta hiljem jagas Bridgeri isa Robert Walker ajakirjale People, et poeg seisab endiselt oma sõnade taga. «Me küsisime temalt: «Kas sa tahaksid, et see arm kaoks?» Ja ta vastas: «Ma ei taha, et see täielikult kaoks,»» sõnas viie lapse isa.