Uuring: Tšornobõlis elavate koerte geneetikas ilmnevad märkimisväärsed erinevused

Vaatamata rasketele tingimustele on kaks hulkuvate koerte rühma viimase 38 aasta jooksul mitte ainult ellu jäänud, vaid ka hämmastavalt hästi kohanenud.

Teadlased uurivad koeri, et mõista, kuidas nad suudavad kohaneda radioaktiivse keskkonnaga, kus esineb koristustööde jääke, toksilisi kemikaale, äärmuslikke ilmastikutingimusi ja nappi toiduvaru.

Ühe olulisema avastusena leiti, et kahe koertegrupi geneetikas on märkimisväärseid erinevusi, vahendab Metro.

Ajakirjas Canine Medicine and Genetics avaldatud uuringus märgiti, et ei ole veel selge, kas erinevused tulenevad keskkonnastressist või looduslikust geneetilisest triivist.

Hüljatud koerad on omavahel moodustanud karjasid, et üksteisele kaitset ja seltsi pakkuda. Mõned neist on loonud sidemeid ka inimestega – näiteks teadlaste ning umbes 150 elanikuga, kes keelust hoolimata keelutsoonis edasi elavad.