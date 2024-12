Eutanaasiat oodanud kass valmistas Pesaleidja töötajatele suure üllatuse

Pesaleidja võttis armsa kassi siiski enda tiiva alla ning palub nüüd head inimeste abi, et talle põhjalik tervisekontroll teostada.

Kassike, kes sain nimeks Loore, leidis endale õnneks kiiresti hoiukodu, kes oli valmis ka tema peagi sündivate poegade eest hoolitsema. Veterinaari juures selgus aga ootamatu asjaolu, et Loore polegi tiine.

«See tekitab kahtluse, et ta ei ole ka ilmselt kunagi veterinaari juures käinud. Sai koheselt vaktsiini, et teda varjupaiga ohtude eest kaitsta ning nüüd on ees ootamas ka kohustuslikud põhjalikud vereproovid ning sedatsioonis suuõõnekontroll, kõrvade põhjalik ülevaatus,» rääkis pesaleidja vabatahtlik.