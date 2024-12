Harjumaal auto alla jäänud kass jäi imekombel ellu, kuid siis tabas teda järgmine katsumus

Arstliku läbivaatuse käigus selgus, et kassil on vaagnaluumurd ja tugevad valud. Õnneks oli vigastus selline, et arstid olid valmis kassi opereerima ning 4. detsembril saigi keerukas ja pikk operatsioon läbi viidud. Niisugune operatsioon on ka väga kulukas ning läks loomakaitsjate sõnul maksma 2000 eurot. Sellele lisandub kiirabikliiniku arve 1500 euro ulatuses.