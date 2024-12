Kasulikud nipid, kuidas kass jõulupuust eemal hoia

Õige ettevalmistus ja kannatlikkus aitavad tagada, et sinu jõulupuu ja kass saaksid pühi ohutult ja rahulikult nautida.

Looduslikud puud: vali pehmete ja painduvate okastega puud, nagu Douglase nulg või valge mänd, et vältida kassi käppade vigastamist. Hoia põrand mahalangenud okastest puhas.

Väiksemad puud : lühike ja kerge puu on ohutum, kui kass selle ümber ajab, ning koristamine on lihtsam.

Kasuta stabiilset ja rasket alust ning kinnita puu nööri abil seina või lakke. Väldi lisaainete lisamist puuveele, kuna need võivad kassile mürgised olla. Kata veenõu, et kass ei saaks sellest juua, ja peida see näiteks kingituste alla.