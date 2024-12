5 põnevat fakti kassi nurrumise kohta, mida peaksid teadma

1. Paljud inimesed arvavad, et kassid nurruvad ainult siis, kui nad on õnnelikud ja rahul. Tegelikult nurruvad nad ka siis, kui nad on hirmunud ning isegi siis, kui neil on valus. Ekspertide sõnul suudavad kassid end nurrumisega maha rahustada ning tänu nurrumisele suudavad nad iseenda stressitaset alandada.

2. Arvatakse, et kassid suudavad nurrumise abil isegi oma haavasid tervendada. Teadlased on välja uurinud, et kassid nurruvad palju sagedamini perioodidel, mil nad haigusest paranevad ja see aitab tervenemise protsessi kiirendada.

3. Mitmed uuringud on leidnud, et helisagedus (25 hertsi), mis tekib kassi nurrumisel, on võimeline ka inimest tervendavalt mõjutama. On välja selgitatud, et kassi nurrumisel tekkiv vibratsioon võib alandada inimese vererõhku ja vähendab stressiaset.

4. Kassid lõpetavad tavaliselt nurrumise, kui kuulevad vee voolamist. Paljud loomaarstid keeravad näiteks kraanist vee jooksma, et rahulikult kassi kopse ja südamelööke kontrollida.

5. Keegi ei tea, miks emakassid poegimise ajal nurruvad, aga see võib olla reaktsioon ebamugavustundele või vahend sideme loomiseks oma poegadega. Poegade imetamise ajal on nurrumine samuti tavaline ja arvatakse, et kassiema teeb seda nii sideme loomiseks oma poegadega kui ka selleks, et neid rahustada. Kassipojad hakkavad nurruma juba väga varakult, vaid mõne päeva vanusena.

Allikad: Virginia Beach Veterinary Hospital, Catnip Times