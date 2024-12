PÄEVAKÄPP Bebe ootab Pesaleidjas oma unistuste kodu juba 4 aastat

«Bebel on gingiviit ning veritsevad igemed – paraku vajab see hambaprotseduuri, et päästa, mis päästa annab ning et Bebe mured lahendada. Lisaks on tema vereproovid siiski pisut korrast ära – leukotsütoos, hüperglobulineemia,» tõdeb Pesaleidja esindaja murelikult.