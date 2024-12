SÜDAMLIK Vaata, kuidas varjupaiga koer reageeris, kui esimest korda oma uut kodu nägi

Floridas elav tiktokker Maddison Egan otsustas kodu pakkuda just varjupaigast võetud koerale. Kaks aastat varjupaigas veetnud Toby oli tema sõnul töötajate suur lemmik. Egan ise ütles, et koera võtmine oli väga läbimõeldud otsus ja võttis kuid aega.

Pärast koera adopteerimist otsustas Egan üles filmida, kuidas Toby oma uut kodu nähes reageerib. Kui autosõidu ajal oli ta igati rõõmsameelne, siis oma uue kodu seinte vahele jõudes võis märgata, et esialgne elevus on lahtunud. Seal oli Toby pigem kartlik ja ettevaatlik, justkui oleks tuleviku suhtes äärmiselt ebakindel.

Varjupaigast tulnud koerte puhul on selline reaktsioon üsna levinud, sest suur elukorralduse muutus võib esile kutsuda ärevust ja teha koera arglikuks. Värske koeraomanik sõnas, et Toby vajas kohanemiseks aega ja kannatlikkust ning tänaseks on ta oma uue koduga igati ära harjunud.