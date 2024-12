32 kutsikavabrikust päästetud koera ravi läheb maksma hiiglasliku summa

Grönbergi sõnul on koerte tervislik seisund aga väga halb, kahel neist on mingisugune neuroloogiline geenirike. Samuti on koerte hambad väga kehvas seisus, paljudel on põletikunäidud kõrged.​ Ühel koeral on täna põiekivi operatsioon. Seega kujuneb koerte korda tegemine väga kulukaks. «Orienteeruv summa, et 32 koera korda saada, on ca 20 000 eurot, koos spetstoiduga,» tõdes MTÜ Aita Mind Koju esindaja.