GALERII Jõulukampsunites koerad vallutasid Londoni

St James’i pargist startinud paraad liikus mööda The Malli otse Buckinghami palee poole. Kõik see rõõmus melu oli korraldatud heategevuseks – ürituse taga seisid organisatsioonid, kes kogusid raha Ungaris tegutsevale päästegrupile, et aidata kodututel koertel leida välismaal armastav pere.