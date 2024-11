Edukas nädal varjupaigas: lausa 6 nurrikut said lõpuks päris oma koju

Pesaleidja töötajate sõnul on põhjust rõõmustada, sest sel nädalal leidis kodu lausa kuus vahvat karvapalli.

Mõned kassid leidsid kodu suisa rekordkiirusel. Nende seas armas Elsa, kes ei jõudnud Pesaleidja hoole all kuigi kaua olla ning samuti Leopold, kes jõudis vabapidamistoas olla vaid ühe päeva.

Fossiilia, kes pealtnäha paistis, et kellelegi silma ei jää, kuid õiges hoiukodus õige reklaamiga ka oma inimesed leidis.

Kõige õnnelikumad on Pesaleidja töötajad aga selle üle, et kodu leidis ka keerulise tervisemurega kass Ringo​, kes peab elu lõpuni hormoonravil olema.​

Sel nädalal murdsid südameid kaks abipalvet, mis mõlemad hõlmasid kodust Pesaleidjasse tagasi jõudnud kiisusid. Ermiine ja Brutus. Viimane neist eriti südantlõhestav, sest kassipoiss oli kodus vaid kuu aega, kui leiti tänavalt... Südamed on katki ning et kliinikuarvete jaoks kuluv summa veel koos ei ole, on Pesaleidja töötajad väga tänulikud, kui Ermiine ja Brutus veel pisut abi saaksid.