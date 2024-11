TESTI END Ainult üks protsent suudab: sul on kotkasilmad, kui leiad pildilt üles kassipoja

Võimalusi on mitmeid, võib mängida näiteks malet või lahendada sudokuid või hoopiski proovida midagi pildilt üles leida. Just meie tänases mängus seda sa teha saadki! Kui tahad väljakutset veelgi põnevamaks muuta, lisa ajapiirang. Lõppude lõpuks, kes ei armasta väikest võistlust?

Kõnealune ülesanne on võitnud Redditi kasutajate südamed ja pannud isegi kõige teravamad silmad imestama. Tegemist on pildiga, millel on näha lehehunnikut, aga kuhu on peidetud kassipoeg – kas suudad ta üles leida?