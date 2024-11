Varjupaiga kassi õnn uues kodus jäi üürikeseks: vaid kuu aega hiljem juhtus midagi südantlõhestavat

Pesaleidja töötajad on meeleheitel, sest loomade tagastamine on nende sõnul tohutult tõusutrendis. «Nii juhtus ka meie armsa Brutusega. Valisime enda meelest kodu väga hoolikalt ja kui meie armas mõmmik koju kolis, ei osanud midagi halba karta,» ütleb Pesaleidja esindaja.

Brutus jõudis oma uues kodus olla vaid kuu aega, kui Pesaleidja sai kõne Tallinna varjupaigalt, et nende hoolealune on püütud tänavalt. «Omanik oli varjupaigale öelnud, et tema Brutust tagasi ei soovi. Kahjuks meile ühtki sõna mainimata, sest otseloomulikult oleksime Brutuse võtnud kohe tagasi oma hoole alla ilma tänavale sattumiseta,» lisas Pesaleidja esindaja.

Nüüd on Brutus taas Pesaleidjas. «On häälekalt palju-palju nutnud ja on selgelt näha, et ta on väga stressis,» lisab Pesaleidja.