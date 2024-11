TORE VIDEO Tulevane isa harjutab beebi mähkimist – koer võtab asja enda käppadesse

Üks TikToki kasutaja jagas 18. novembril lõbusat videot, kus tema kihlatu harjutab beebi saabumiseks mähkimist – kasutades selleks oma lemmiklooma. Videol on näha, kuidas tulevane isa uhkusega oma oskust demonstreerib, samal ajal kui koer lebab rahulikult põrandal, saba õrnalt liputades ja tekk ümber keha keeratud.

Pärast video avaldamist on ebatavaline mähkimisharjutus sotsiaalmeedias viraalseks muutunud ja paljud kasutajad kiidavad koera kannatlikkust. TikToki postitusel on sadu kommentaare, kus inimesed hindavad koera kui tõelist meeskonnamängijat.

«Me arvame, et ta on 100 protsenti valmis,» ütles üks inimene.

«Te ju mõistate, et nüüd hakkab ta igal õhtul seda ootama?» naljatles neljas.

Kuigi beebi mähkimise õppimine on sageli seotud uute vanemate pingete ja küsimustega, näitab see südamlik video, et abikäsi võib tulla ka kõige ootamatumatest kohtadest. Tulevane isa sai oma oskused selgeks ning koer aitas hea tujuga kaasa – täiuslik meeskonnatöö pere kasvatamiseks.