Mõõkvaal Keto suri pärast pikka vangipõlve Loro Parque basseinis

«Loro Parque on aastaid esitlenud Ketot kui oma liigi esindajat, kuid tegelikult pole ta kunagi ookeani näinud ega kogenud midagi, mis oleks mõõkvaalale loomulik,» sõnas loomakaitseorganisatsioon Dolphin Project.

Loomakaitsjad on põhjalikult dokumenteerinud vangistuse mõju Ketole. Näiteks näris ta paagi veekindlat betoonkatet – tema käitumist võrreldi igavleva lapse värvi kraapimisega.

SeaWorldi raport kirjeldab, et rünnak oli kiire ja hävitav: «Pärast Keto esimest rünnakut ei tõusnud treener enam pinnale. See näitab, et rünnak oli äärmiselt järsk ja jõuline.» Raporti järgi muutus Alexis Keto rünnaku järel juba 40 sekundi jooksul liikumisvõimetuks.