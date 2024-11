Loomaarst vastab: kui kassil on kõrvalestad, siis kas need võivad ka inimesele üle kanduda?

Lemmiku lugeja küsib: «Kui on kassil kõrvalestad, kas peaks pöörduma arsti juurde? Ega need inimesele kõrva ei lähe?»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Kõrvasügelislesta puhul soovitan kindlasti loomaarsti poole pöörduda, et diagnoos kinnitada ning tõhus ravi kassile määrata. Tegemist on välisparasiidiga, kes parasiteerib nii kasside kui ka koerte kõrvades, seega kui kodus on teisi loomi, siis tuleks ka teisi ravida.

Need parasiidid on väga nakkavad ja ülekandumine loomade vahel toimub otsese kontakti teel. Inimestele kõrvasügelislestad üle ei kandu.

Ravi kassile on aga kindlasti vaja, sest tegemist on loomale väga ebamugava olukorraga – tugev sügelus, mille tõttu kass veel oma küüntega vigastab kõrva ja pea piirkonda. Samuti kui jätta lest välja ravimata, siis selle tagajärjel tekkinud väliskõrvapõletik ja seal tekkinud paks nõre ummistavad kuulmekäigu. See aga võib põhjustada isegi tasakaalu- ja koordinatsioonihäireid. Diagnoosimine loomakliinikus on lihtne ja kiire ning ravi efektiivne.»

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin Järvela Foto: Erakogu

