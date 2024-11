VIDEO Pisarad ja uskumatus: vaata, kuidas tuntud eestlased reageerivad kaadritele Eesti puurikanalatest

Laulja ja saatejuhi Kethi Uibomägi jaoks näis see uskumatu. «Ma isegi ei kujutanud ette ausalt öeldes, et üldse niimoodi meile massiliselt mune toodetakse ja et see on filmitud Eestis,» ütleb ta.

«Tänane algatus kaasas 12 armastatud Eesti inimest, aga hea meel, et huvi osaleda oli palju suurem ja uuel aastal tulevad juba uued projektid. Elav tõestus sellest, et Eesti inimestele läheb see korda. Osalejad rõhutasid samuti, et kanade puurispidamine on nii varjatud ja seepärast on oluline, et tarbijad oleksid kursis, mis puurikanalates toimub, et rahakotiga vabapidamise poolt hääletada,» räägib Mering. «Nende kaadrite vaatamine ei olnud kindlasti mitte lihtne kogemus, aga need ausad emotsioonid räägivad enda eest. Kanade puurispidamine on julm loomade piinamine ja tuleb lõpetada,» lisab ta.