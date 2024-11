ÜLESKUTSE Osale fotokonkursil ja võida auhindu: näita, kuidas sinu lemmik jõule ootab!

Saada meile oma lemmiku pilt, nimi ning pildiallkiri aadressile lemmik@postimees.ee . Võid oma lemmikut lühidalt ka kirjeldada: mis on tema vanus, tõug ning mida talle teha meeldib? Kui tal on mõni eriline silmapaistev omadus või oskus, võid ka selle lisada.

Lemmik on koostöös PetCity'ga fotokonkursse korraldanud juba mitu aastat ning need on lugejate seas osutunud ülipopulaarseks. Siin on mõned näiteid auhindadest, mida konkursi võitjad on saanud: