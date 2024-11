LÄBIMURRE Loomaarstid aitavad uue protseduuriga koerte aretamise lihtsamaks teha

Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku koerte reproduktiivmeditsiini spetsialist doktor Jelena Hõim selgitas, et Eestis on seni koerte spermat kogutud ja seemendamiseks kasutatud ainult värskel kujul, st jahutatud spermana.

Veel tõi ta välja, et aretust on nüüd ka lihtsam planeerida, sest spermat saab sulatada täpselt emase koera tsükli järgi. «Ja veel muutub aretus paindlikumaks, sest ühe isase koera spermat saab kasutada mitmel seemendusel,» rääkis Jelena Hõim, tõdedes, et esimene edukas sperma külmutamine on suur samm meie koerte aretustöö edendamisel.