Loomaarst vastab: miks kass oma kõhualuse karvadest paljaks lakub?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Siin on variante mitmeid. Toon näited sagedasematest põhjustest. Tegemist võib olla näiteks põieprobleemiga. Kui kassid tunnevad ebamugavust põies, näiteks põiekristallide, põiepõletiku, põiekivide või muu sellise tõttu, siis võivad and hakata kõhualust lakkuma. Samuti võib olla tegemist allergiaga, nahaprobleemidega üldisemalt.

Samuti võib selle põhjuseks olla stress, mille tõttu nad nii käituma võivad hakata. Ei tohi ka unustada seda, et kassid on väga visad oma valu peitma, seega ka milline iganes valu kõhus, liigestes, hammastes ja nii edasi võib väljenduda kõhupiirkonna lakkumisega.

Igal juhul on siin kindel soovitus pöörduda loomaarsti poole, et need probleemid välistada ning õige diagnoosi ja ravini jõuda.»