VIDEO Uskumatud kaadrid: leopardi küüsi langenud koeral õnnestus viimasel hetkel pääseda

Imearmas must labradori retriiver Rocky jalutas möödunud nädala varahommikul Radžastanis Mount Abu's asuva Sunrise Valley korterikompleksi ees, kui leopard talle kallale tungis, vahendas Times of India.

Videost on näha, kuidas koer rahulikult aias jalutas ning leopard talle selja tagant lähenes. Rocky üritab metslooma rünnakule vastu hakata, pekses teda jalgadega samal ajal, kui tema kaelast hammastega kinni hoiab. Jõhker rünnak saab aga dramaatilise lõpu, kui koeraomanik Mala Kumari karjuma hakkab. On näha, et see ehmatab leopardi, kes seejärel Rocky vabaks lased ja minema jookseb. Rocky tõuseb püsti ja ajab leopardi lühikest aega taga, enne kui pöördub tagasi ja suundub oma kodu ohutusse ossa. Videot saab vaadata siit:

Leopard on Indias väga levinud liik. Indias elavad peamiselt kaks leopardide liiki: harilik leopard (Panthera pardus), kes on väga levinud ja lumeleopard (Panthera uncia), kes on äärmiselt haruldane väljasuremisohus liik.

Leopard on väga kohanemisvõimeline ja suudab elada erinevates elupaikades, alates troopilistest metsadest kuni mägiste piirkondadeni. Neid leidub üle kogu India, välja arvatud väga tihedalt asustatud ja kuivendatud aladel. Leopard on üks India suurimaid kaslasi, neid leidub looduskaitsealadel, metsades, rahvusparkides. Meediasse on ka varem jõudnud mitmeid teateid selle kohta, kuidas leopardid on asutatud piirkondadesse sattunud.

Lumeleoparde leidub peamiselt India põhjapoolsetes piirkondades, eriti Himalaja mäestikus. Nad on väga haruldane ja ohustatud liik, elades peamiselt kaitsealadel ja eemal inimtegevusest. Arvatakse, et Indias elab umbes 4000-7000 lumeleopardi, kuid nende täpset hulka on teadlastel väga keeruline määratleda, kuna nende elupaigad on niivõrd raskesti ligipääsetavad.