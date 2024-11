Loomaarst vastab: miks kass teeb igal hommikul ühte kindlat asja?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «See on kassidel väga tavapärane käitumine, mõned otsivad sellega tähelepanu, teistele on see mäng ja avastamine. Teie kassi puhul võib see olla tõesti äratamiseks, sest ühel hetkel on ta avastanud, et te reageerite selle peale ja ärkategi ning kass on ära õppinud, et nii on võimalik teie tähelepanu saada ja loomulikult ta jätkab siis sellega.»